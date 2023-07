Berlin will Erhalt der Weddinger Uferhallen-Ateliers mit einer Million Euro sichern

Die Uferhallen mit ihren 50 Künstler-Ateliers standen eigentlich schon vor dem Aus. Der Eigentümer wollte nämlich dort Wohnungen bauen. Aber nun kommt Bewegung in die Sache: Dem rbb liegt exklusiv ein Rettungsplan für den Standort vor.

Kultursenator Joe Chialo (CDU) sprach gegenüber dem rbb von einer "guten Nachricht". Die angestrebte Vereinbarung bedeute "Schutz vor Verdrängung, eine klare Definierung, dass das Gelände ein Kulturort ist und dass die Künstlerinnen und Künstler hier bleiben können", so Chialo.

Land, Bezirk, Eigentümerin und Künstler-Verein stellten dem rbb am Freitag auf dem Gelände im Wedding Grundzüge einer Einigung vor, die den etwa 100 Künstlerinnen und Künstlern langfristig ihre Ateliers und bezahlbare Mieten sichern soll. Bis Jahresende soll das Dokument unterschriftsreif sein.

Für die Uferhallen, einen der wichtigsten Atelierstand-Orte in Berlin, zeichnet sich nach jahrelangem Ringen ein belastbarer Zukunftsplan ab.

Geplant ist, dass das Land Berlin ab 2024 über die gemeinnützige Kulturraum GmbH Generalmieterin der Uferhallen-Ateliers wird und sie dann an die Künstlerinnen und Künstler weitervermietet. Der Vertrag soll für 30 Jahre geschlossen werden. Im nächsten Landeshaushalt werden zum ersten Mal dezidiert Gelder für die Uferhallen bereitgestellt.

Aktuell liegen die Mieten laut dem Künstler-Verein "Uferhallen e.V." im Durchschnitt bei vier Euro bis 4,50 Euro kalt pro Quadratmeter. So niedrig werden sie nicht bleiben, das ist sicher, auch weil die Eigentümerin des Geländes die Ateliers sanieren wird. Antje Blumenstein, Künstlerin und Vorstand des "Uferhallen e.V.", spricht dennoch von einem "Riesenschritt": "Wenn wir eine Lösung finden, dass wir sagen, natürlich steigt die Miete, aber so moderat, dass nicht nur große Künstler, sondern auch das mittlere Level und die ganz jungen Künstler es schaffen, überhaupt noch ein Atelier zu bezahlen, dann ist das wirklich wegweisend für alle anderen Standorte in Berlin."

In den Uferhallen arbeiten neben international etablierten Künstlerinnen wie Katharina Grosse und Monica Bonvicini auch viele Nachwuchs-Kulturschaffende.