Buchpremiere von Sebastian Klussmann - Zwischen Goethe, Dschungelcamp, Beethoven und Shirin David

Di 26.09.23 | 12:01 Uhr | Von Corinne Orlowski

imago images/S. Gudath Audio: rbb24 Inforadio | 26.09.2023 | Corinne Orlowski | Bild: imago images/S. Gudath

Er ist der "Besserwisser" in der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" und Bestsellerautor. Sebastian Klussmann hat sein neues Buch in Berlin vorgestellt. Er gibt darin einen erhellenden Blick aufs Allgemeinwissen. Von Corinne Orlowski

In Zeiten von Google, ChatGPT und Wikipedia, in der Informationen nur ein Mausklick entfernt zu sein scheinen, mag man sich fragen, wozu man das noch braucht: Allgemeinwissen. Sebastian Klussmann, bekannt als "Jäger" in der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" sagt: Gerade jetzt! Wir dürften unser Wissen nicht in einer Cloud auslagern. Klussmann sieht an diesem Montagabend im Berliner Pfefferberg-Theater aus wie im Fernsehen, auffällig bunt gekleidet im rosa Anzug mit Pflanzenprint (riesige Monstera-Blätter und Artischockenblüten), aber er ist viel zugänglicher und, ja, auch etwas unsicherer, geradezu sympathisch-bodenständig. Kein schelmisches Lächeln, keine hochgezogene Augenbraue. Er verrät: Es ist sein erster richtiger Auftritt auf einer Berliner Theaterbühne. Und offenbart gleich mal seine Wissenslücken. Dabei ist Sebastian Klussmann amtierender Berliner und Europäischer Quizmeister, Mitglied der vierköpfigen Deutschen Quiz-Nationalmannschaft und Rekordnationalspieler, sogar Olympiasieger im Bereich Wirtschaft bei der Quiz-Olympiade ist er mal gewesen. Vielen ist er als der "Besserwisser" in der Show "Gefragt – Gejagt" bekannt. Manche sagen, eine der besten Quizshows im deutschen Fernsehen. In jedem Fall ist sie eine der erfolgreichsten im Vorabendprogramm, oft mit mehr als drei Millionen Zuschauern.

RenderVision 6 min Berliner Kultursenator - Einzug der ZLB ins Lafayette-Gebäude könnte 589 Millionen Euro kosten Kultursenator Chialo treibt den vorgeschlagenen Umzug der Berliner Zentral- und Landesbibliothek in die Friedrichstraße voran. Mit dem Besitzer des Quartiers 207, in dem noch die Galeries Lafayette Mieter sind, verhandelt er schon über einen Kaufpreis.

Sind die jüngeren Generationen dümmer? Jein.

Und Sebastian Klussmann ist Bestsellerautor. Sein neues Buch "Fast alles, was Sie wissen müssen" steht schon vor der Buchpremiere auf der "Spiegel"-Bestsellerliste, genau wie sein voriges Buch. Das neue stellt er aber nicht langweilig lesend vor, sondern in einem launigen Vortrag mit Power-Point-Folien - und sogar mit einem Quiz am Ende. Aber was gehört nun zum Allgemeinwissen? Geschichte, Literatur, Religion, Kultur und vielleicht noch ein bisschen klassische Musik? "Aber was ist mit dem Rest", fragt Klussmann. Was ist mit Wirtschaft? Naturwissenschaften? Und er findet noch mehr Lücken: Podcasts, Motorsport, Geo-Fakten. Allgemeinwissen ist die Schnittmenge des Wissens von allen. Das inkludiert für ihn auch alles, was die Gesellschaft mehrheitlich konsumiert. Da steht Goethe neben Dieter Bohlen und Beethoven neben Shirin David. Vom Krimiautor Sebastian Fitzek oder dem Tiktoker Khaby Lame müsste man genauso viel wissen wie über die Schriftstellerin Jane Austen, die Torschützin Birgit Prinz oder die allgemeine Relativitätstheorie. Denn sie gehörten zum öffentlichen Interesse und damit – so Klussmann – auch zum heutigen Allgemeinwissen. Einen Kanon gebe es nicht mehr. Und genau das sei das Problem, sagt er. "Es war noch nie so einfach, so schnell, so viel zu lernen, weil alles verfügbar ist und weil vor allem alles so günstig ist. Stichwort Wikipedia. Aber es war gleichzeitig noch nie so schwer, relevantes Wissen aufzubauen, weil es quasi ein Überangebot gibt."

Andere Generation – anderes Allgemeinwissen

Für sein Buch hat Sebastian Klussmann über den Tellerrand geschaut. Und gerade der globale Blick leuchtet ein. Er zeigt auf die Power-Point-Folie hinter ihm: "Erkennt jemand, was das darstellt?" Zu sehen ist eine politische Karte von Indien, darauf eine rot markierte Stelle. Gesucht wird ein Bundesstaat. Man kenne ja mitunter die der USA. Aber die von Indien? "Hier haben wir Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ist die bevölkerungsreichste subnationale Einheit der Welt. Da leben mehr Menschen als in ganz Deutschland, in Spanien, in Frankreich zusammen." Das Berliner Publikum schaut etwas träge. Die Köpfe rauchen.

imago images/M. Müller Konzertkritik | The Pretenders im Columbiatheater - "Nur alte Männer hier, aber ich mag alte Männer" 45 Jahre nach Band-Gründung gibt es die Pretenders immer noch. Immer noch schreiben sie gute Songs und spielen gute Konzerte. Nicht zuletzt dank einer starken neuen Besetzung. Hendrik Schröder erlebte es im Berliner Columbiatheater.

Als dann das Quiz startet und sich Teams bilden, blüht der Saal wieder auf. Thema Literatur. Welche Hunderasse gehört Idefix von "Asterix & Obelix" und Struppi von "Tim & Struppi" an? Na, was denken Sie? Ist es vielleicht ein Jack Russel oder ein Terrier? Die volle Punktzahl gibt es für die Antwort: Fox Terrier. Ein Kreischen hallt durch den Raum. "Wer hätte gedacht, dass ein Quiz solche Emotionen hervorrufen kann?", scherzt Klussmann. Wieder was gelernt. Unterschwellig und ohne Besserwisserei macht Klussmann Lust auf so etwas Trockenes, aber zugleich so Wichtiges wie Wissen. Wissen, das zwar nicht in die Tiefe geht, dafür aber in die Breite. Klussmann ist ein erhellendes, inspirierendes und zugleich unterhaltsames Buch gelungen, das Impulse für einen Perspektivwechsel setzt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 26.09.2023, 07:23 Uhr