Die Theaterabende "Bucket List" von Yael Ronen & Shlomi Shaban und "The Silence" von Falk Richter gehören nach Ansicht der Jury des 61. Theatertreffens zu den zehn "bemerkenswertesten Inszenierungen" des Jahres. Das gab die neue Festivalleiterin Nora Hertlein-Hull gemeinsam mit der Jury am Freitag bekannt.

Falk Richter ist zurück an der Berliner Schaubühne. In seinem autofiktionalen Stück "The Silence" schaut er auf die Traumata seiner Familiengeschichte. Ein eindrücklicher, wenn auch übervoller Abend - und ein kraftvolles Solo für Dimitrij Schaad. Von Fabian Wallmeier

"The Silence" von Falk Richter mit Schauspieler Dimitrij Schaad in der Hauptrolle ist ein autofiktionales Stück, ind em Richter auf die Traumata seiner Familiengeschichte blickt: die Herrschaft seines Vaters, die Affären des Großvaters, Richters Homosexualität. Richter und seine Mutter sind in Videoeinspielungen zu sehen, wie sie miteinander über die gemeinsame Vergangenheit sprechen - oder eben auch nicht darüber sprechen.

Nachdem Richter vor allem in den 2000er Jahren große Erfolge an der Schaubühne feierte, kehrte er mit "The Silence" im November 2023 an die Bühne am Lehniner Platz zurück.