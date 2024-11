Der "Eurovision Song Contest" hat ein kleines, aber wenig bekanntes Geschwisterchen: den Wettbewerb "Liet International". Am Freitag findet das Finale auf Korsika statt. Zu hören sind Lieder in regionalen Sprachen - diesmal auch auf niedersorbisch.

Wenn Freitagabend auf Korsika das Finale des Song-Contests "Liet International" beginnt, der ESC der nationalen Minderheiten, ist mit Lena Hauptmann zum ersten Mal in 20 Jahren auch eine niedersorbische Künstlerin dabei. Die 29-jährige Cottbuser Jazzsängerin performt zusammen mit dem Cottbuser Jazzgitarristen Dan Baron als Duo "LeDazzo" den Song "Co by nadejšła".



Das Lied - auf Deutsch: "Was würde ich finden" - handelt von der Suche nach sich selbst und der Frage, ob sich dieser Weg lohnt. Hauptmann und Baron treten gegen Teilnehmer von neun anderen nationalen europäischen Minderheiten an. Diese singen unter anderem auf Friesisch, Bretonisch, Plattdeutsch und Valenzianisch. Zwei Künstler mussten wegen Anreiseproblemen absagen.