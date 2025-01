Die meisten der Künstlerinnen und Künstler kannten Rio Reiser persönlich. Manche haben mit ihm zusammengelebt. Andere sind ihm nur flüchtig begegnet. Viele von ihnen traten an diesem Abend barfuß auf, so wie Rio Reiser es immer gerne tat. Gemeinsam ließen sie seine Musik an diesem Abend noch einmal aufleben.

Es ist ein Abend für einen, dessen Leben viel zu kurz war. Geboren wurde Rio Reiser am 9. Januar 1950 in Berlin - unter seinem bürgerlichen Namen Ralph Möbius. Er wuchs auf in Frankfurt am Main, brach erst die Schule, dann seine Ausbildung ab. Mit 17 ging er nach West-Berlin und geriet in den Sog der Studentenbewegung. Er spielte Theater und machte Musik. 1970 nahm er mit drei Freunden in einem Kreuzberger Tonstudio seine erste Single auf: den Anarcho-Hit "Macht kaputt, was euch kaputt macht". Die Band Ton Steine Scherben war geboren.

1985 löste die Band sich auf. Rio Reiser machte Solo weiter; schrieb seine wohl größten Songs "Junimond" und "König von Deutschland". Für viele Fans der ersten Stunde markierte dies das Ende von Reisers Glaubwürdigkeit. Der Mainstream hingegen feierte ihn. Musikkritiker lobten seine Texte und seine "erotische" Stimme. Die feministische Zeitschrift Emma verehrte ihn - und wählte ihn 1986 beinahe zu einer der "10 Frauen des Jahres". 1996 starb Rio Reiser mit nur 46 Jahren an einer inneren Blutung.