75. Geburtstag Rio Reiser - "Er hat sich im Leben nicht geschont"

Do 09.01.25 | 09:15 Uhr

Mit seiner Band Ton Steine Scherben gehörte er Anfang der 70er Jahre zu den ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten machten. Am Donnerstag wäre Ralph Möbius, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Rio Reiser, 75 Jahre alt geworden.

rbb: Herr Meinhold, Sie erzählen in Ihrem Podcast "Musik ist eine Waffe - die Geschichte von Ton Steine Scherben" auch die Geschichte von Rio Reiser. Was war das Besondere an ihm als Künstler? Philip Meinhold: Zunächst vor allem das Songwriting, diese einzigartige Symbiose von Text und Musik, egal, ob bei kämpferischen Politsongs wie "Keine Macht für Niemand" oder Liebesliedern wie "Junimond". Bei den Scherben hat Rio die Songs größtenteils gemeinsam mit Gitarrist Lanrue geschrieben, ein Songwriter-Duo, das sich blind verstand. Rios großes Talent als Texter war es, Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass sich Menschen darin wiederfinden.

Das Songwriting ist das eine, was hat ihn als Sänger ausgezeichnet? Die Kombination aus Schnoddrigkeit und echtem Gefühl. Seine Produzentin Annette Humpe hat gesagt: "Rio konnte Scheiße und Blumen in einem Satz singen, und es war okay." Wenn er singt, nimmt man ihm jedes Wort ab.

Wie war er persönlich? Es gibt Menschen, die beschreiben ihn als schwierig und mitunter cholerisch. Michael Schoeneberg, Rios Lebensgefährte und in den 80er Jahren Mitglied der Scherben-Kommune, hat mir geschildert, wie Rio wegen Kleinigkeiten nach Konzerten ausrasten konnte. Seine gute Freundin Marianne Rosenberg, die Schlagersängerin, hat ihn ganz anders wahrgenommen. Die sagt: "Er war warmherzig, ehrlich, geradezu."

In Berlin-Kreuzberg gibt es seit zweieinhalb Jahren einen Rio-Reiser-Platz. Welche Verbindung hatte Reiser zu Berlin? Er wurde in Berlin geboren, hat seine Kindheit und Jugend dann aber in den unterschiedlichsten Orten in Westdeutschland verbracht. Weil die Familie berufsbedingt viel umziehen musste. Mit 17 ist Rio dann zurück nach Berlin gegangen, wo er mit seinen beiden älteren Brüdern am Theater des Westens die erste Rockoper der Welt aufgeführt hat. In Kreuzberg hat er 1970 Ton Steine Scherben gegründet.

1975 hat die Band West-Berlin verlassen und ist aufs Land gezogen. Warum? Das war auch eine Flucht: Zum einen vor den chaotischen Lebensverhältnissen in ihrer Kreuzberger WG und den ständigen Geldsorgen, zum anderen vor der dogmatischen linken Szene und ihren Ansprüchen an die Politrockband.

Zu Lebzeiten ist Reiser der ganz große Erfolg versagt geblieben, zumindest im Vergleich zu Sänger-Kollegen wie Grönemeyer oder Westernhagen. Woran lag das? Die Scherben waren ja in ihrer Anfangszeit eine linksradikale Band, die sich dem Kommerz bewusst entzogen hat. Sie haben 1970 als eine der ersten Bands ihr eigenes Plattenlabel gegründet, zu einer Zeit, als das Wort Indie noch gar nicht existierte. Der Erfolg kam dann tatsächlich erst 1986 mit Rios erstem Solo-Album "Rio I." und Hits wie "König von Deutschland", "Alles Lüge" und "Junimond".

Bild: dpa Der Sänger, Musiker und Schauspieler Rio Reiser wird am 9. Januar 1950 als Ralph Christian Möbius in West-Berlin geboren.

Reiser bricht die Schule ab, beginnt eine Ausbildung zum Fotografen, lernt als Autodidakt Klavier- und Gitarrespielen und komponiert eine - erfolglose - Beatoper. | Bild: IMAGO

Bild: IMAGO Zusammen mit Ralph Peter Steitz, Kai Sichtermann und Wolfgang Seidel gründet er 1970 Ton Steine Scherben. Mit Reiser als Sänger und Texter wird sie zu einer der einflussreichsten deutschsprachigen Rockbands der 1970er- und 80er-Jahre.

Bild: dpa/United Archives/IFTN Für seine erste Filmrolle im Film "Johnny West", einer Mischung aus Musikfilm und Roadmovie, bekommt er 1977 den Bundesfilmpreis (heute: Deutscher Filmpreis) in Gold.

Bild: dpa Nach fünf veröffentlichten Alben mit Liedern wie "Macht kaputt, was euch kaputt macht" und "Keine Macht für Niemand" lösen sich "Ton, Steine, Scherben" Mitte der 1980er-Jahre auf.

Bild: dpa/Erwin Elsner Als Solokünstler veröffentlicht Rio Reiser sechs weitere Alben. Als 1988 der "Musikexpress" zur Wahl des besten deutschen Texters aufruft, wird Reiser fast einstimmig zum "Songkönig BRD" gewählt. Unter anderem stimmen Herbert Grönemeyer, Wolfgang Niedecken und Klaus Lage für ihn. Mit Liedern wie "Junimond" und "König von Deutschland" wird er besonders bekannt und kommerziell erfolgreich. Letzteres liefert den Titel für seine 1994 in Zusammenarbeit mit Hannes Eyber erschienene Autobiografie.

Bild: dpa Auch als Schauspieler ist er weiterhin tätig. 1995 spielt er eine Hauptrolle im "Tatort: Im Herzen Eiszeit" und schreibt die Filmmusik.

Bild: dpa Im Frühsommer 1996 plant Reiser trotz seines schlechten Gesundheitszustands eine Deutschland-Tour - sie muss kurz vor dem ersten Auftritt abgesagt werden. Am 20. August 1996 stirbt Rio Reiser im Alter von 46 Jahren an Kreislaufversagen und inneren Blutungen.

Bild: dpa Die enthüllte Gedenktafel für den Sänger und Komponisten Rio Reiser hängt am 20.08.2013 an einer Hauswand in Berlin. Der ehemalige Sänger der Band "Ton Steine Scherben", Rio Reiser, wohnte von 1971 bis 1975 in dem Haus am Tempelhofer Ufer.

Bild: dpa Journalisten filmen am Freitag (08.01.2010) im Schwulen-Museum in Berlin. Dieses widmet sich in einer Ausstellung dem Sänger Rio Reiser, der sich schon früh als homosexuell outete.

Bild: dpa/Britta Pedersen Zuletzt lebte Rio Reiser in Nordfriesland, wo er auch begraben wurde. 2011 wird sein Grab umgebettet auf den Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin - eine Pilgerstätte für Fans.

Bild: dpa/Global Travel Ab 21. August 2022 heißt der Heinrichplatz in Friedrichshain-Kreuzberg nun Rio-Reiser-Platz. Es ist der erste Platz im Bezirk, der nach einer queeren Person umbenannt wurde. Zur feierlichen Einweihung spielen auch die verbliebenen Mitglieder von Ton Steine Scherben. 2025 wäre Rio Reiser 75 Jahre alt geworden.

Der kommerzielle Erfolg mit seiner Soloplatte ist Rio in der Scherben-Fanszene zum Teil übelgenommen worden. Wie hat er darauf reagiert? Das hat ihn schon getroffen. Ich habe selbst mal erlebt, wie er nach Buhrufen mit ausgestrecktem Mittelfinger die Bühne verlassen hat. Aber er hat diesen Erfolg auch genossen. Er war neidisch auf Leute wie Grönemeyer oder Lindenberg, weil er gesagt hat: Ich war doch der erste, der deutsch gesungen hat. Allerdings konnte er an diesen Erfolg mit seinen weiteren fünf Solo-Alben nicht anknüpfen. Ich glaube, er war auch zerrissen zwischen dem Wunsch nach Erfolg und seinem Oppositionsgeist.

Rio Reiser ist 1996 gestorben - im Alter von 46 Jahren. Woran? Er hat sich im Leben nicht geschont. Gerade in den letzten Jahren hat er viel gearbeitet: Er hat Platten gemacht, ist auf Tour gegangen, hat seine Autobiopraphie geschrieben, Film- und Theatermusiken komponiert. Gleichzeitig hat er nichts für seinen Körper getan: Er hat keinen Sport getrieben, ist nicht zum Arzt gegangen – und hat im Laufe seines Lebens so ziemlich alle Drogen genommen, die es gibt. Gestorben ist er dann an inneren Blutungen, zu denen es kommt, wenn die Leber nicht funktioniert. Ein typisches Alkoholiker-Symptom.

Was bleibt von ihm, fast dreißig Jahre nach seinem Tod? Für Herbert Grönemeyer ist Rio Reiser der einzige deutsche Sänger, den er je bewundert hat. Bis heute fühlen sich Künstler wie Danger Dan oder Dota von ihm beeinflusst. Seine Songs sind unsterblich.

Vielen Dank für das Gespräch.



Die Fragen stellten Marco Seiffert und Tom Böttcher.

Sendung: radioeins, 9.1.2025, 06:40 Uhr