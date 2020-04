Die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche öffnet trotz Corona-Pandemie bis zum Ostermontag täglich von 12 bis 17 Uhr für Besucher. Einzelne Personen könnten zum persönlichen Gebet, zur stillen Einkehr oder zum Entzünden von Kerzen in die Kirche kommen, teilte der Evangelische Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf am Dienstag mit. Während des Aufenthaltes in der Kirche sei ein Mindestabstand von zwei Metern zueinander einzuhalten.