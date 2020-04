Auf dem LKW steht eine digitale Orgel. Das Bedienfeld ist ungefähr so groß wie bei einer normalen Orgel, nur eben ohne die riesigen Pfeifen. Und ein kleines Soundsystem, wie man es eher von Rockfestivals als von klassischen Konzerten kennt. Bis zu 500 Menschen könne man damit beschallen, erklärt Star-Organist Cameron Carpenter.

Der 39-jährige Posterboy der Orgelwelt - schick in Schwarz mit grüner Sonnenbrille, obwohl es zu tröpfeln anfängt - erklärt, was ihn bei diesem Projekt reizt. In der "alten Welt", wie er es nennt, hätte er an so einem Abend eigentlich in der Berliner Philharmonie gespielt. Stattdessen für die Bedürftigen und Benachteiligten zu spielen, vor allem für die Menschen, die so oder so nicht zu kulturellen Veranstaltungen könnten, diese Idee ist ihm ans Herz gewachsen. "Einige der Menschen, für die ich spiele, würden es auch nicht in die Philharmonie schaffen, wenn die Gesellschaft gerade normal wäre", sagt Cameron Carpenter.



Diese Menschen, das sind beim ersten Konzert dieses Projekts die Bewohner des Seniorenzentrums Caroline Bertheau. Pflegekräfte rücken Stühle auf den Balkonen zurecht, packen die Bewohner in warme Decken. Und dann geht es ziemlich unvermittelt los. Es gibt keine Ansagen, keinen Blick ins Publikum, keine großen Gesten des Pathos, kein Brimborium- der sonst so extrovertierte Carpenter konzentriert sich nur auf sein Spiel.