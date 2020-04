Gemeinnützige Kultureinrichtungen in Brandenburg sollen in der Corona-Krise insgesamt knapp 39 Millionen Euro finanzielle Hilfe vom Land bekommen. "Öffentliche Konzerte sind verstummt, Theaterbühnen verwaist, Filmveranstaltungen abgesagt, Bücherlesungen verlegt und dennoch laufen Kosten für Gehälter, Mieten und Verwaltung weiter", erklärte Landeskulturministerin Manja Schüle (SPD) am Sonntag in Potsdam.