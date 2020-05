Lerber ist ein energiegeladener, athletischer Musiker, der am liebsten jeden Tag irgendwo auftreten würde. Nun sitzt er alleine zuhause in seiner Wohnung am Schöneberger Nollendorfplatz, wo ihm das Harfespielen derzeit nicht so richtig Spaß macht: "Am Anfang hatte ich noch eine große Motivation und wollte neue Konzertprogramme erarbeiten. Aber die Motivation hat dann nach ein, zwei Wochen doch nachgelassen. Wenn man so 'ins Blaue' hinein übt, und keinen Konzerttermin hat, ist das schwer. Tatsächlich habe ich in den letzten Wochen relativ wenig geübt."