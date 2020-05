Die sieben großen Berliner Orchester haben zusammen mit Epidemiologen und Hygieneexperten Empfehlungen erarbeitet, wie ein Konzertbetrieb in Pandemie-Zeiten aussehen kann. Grundlage sind teilweise überraschende Studienergebnisse. Von Maria Ossowski

Die Gerüchteküche brodelte an allen Enden und Ecken. Da war von fünf, sieben, sogar zwölf Metern Abstand zwischen den Instrumenten die Rede. Deshalb haben sich die sieben großen Orchester Berlins zusammengetan und mit dem Epidemiologen Stefan Willich von der Charité und Hygieneexperten des Universitätsklinikums die sachlichen Fakten verschiedener Studien auf zehn Seiten zusammengetragen und ausgewertet.

Der Trompeter des Deutschen Sinfonieorchesters, Matthias Kühnle: "Eine Studie in Bamberg ist von sehr großer Bedeutung. Der Landesmusikrat in Berlin hat Kontakt mit der Uni Eindhoven aufgenommen, mit einem Professor, der als Aerodynamiker Abstrahlversuche mit Aerosolen unternimmt. Diese Studie wird auch weiter verfolgt." Grundlage sind die allgemeinen Hinweise des Robert-Koch-Instituts: Hände waschen, desinfizieren, Abstand halten und bei geringsten Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben. Für die einzelnen Instrumentengruppen gelten da besondere Regeln. Die Stühle der Streicher, der Schlagzeuger, der Harfen und der Tasteninstrumente müssen anderthalb Meter voneinander entfernt sein. Die der Bläser zwei Meter, nicht mehr. Denn Bläser wie beispielsweise die Trompete stoßen weniger Luft aus als gemeinhin vermutet.

Der Epidemiologe Stefan Willich: "Das schätzt man als Laie völlig falsch ein. Da hat man das Gefühl, da geht ein riesiger Luftstrom durch das Instrument und wird vielleicht sogar noch verstärkt. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Trompeter bläst mit ganz wenig Luft hinein, Holzbläser noch weniger. Beim Sprechen verwendet man sehr viel mehr Luft als mit einigen der Holzblasinstrumente. Man kann das in einem ganz einfachen Bild visualisieren: Man kann einfach mal versuchen, mit einer Trompete eine Kerze auszublasen. Das ist ausgesprochen schwierig, weil da vorne kaum was rauskommt aus dem Instrument."



Den Bläsern werden außerdem Plexiglasscheiben empfohlen, die das Instrument abschirmen. "Bei den Bläsern kommt dazu, dass man bezüglich der Entwässerung und des Kondenswassers und der Reinigung besonders aufpassen muss, damit dieses Wasser nicht wie üblich einfach auf den Boden geschüttet oder getropft wird, sondern dass man das in Tüchern auffängt, die danach zu reinigen oder zu entsorgen sind. Dass man das Kondenswasser dieser Instrumente als infektiös betrachtet."