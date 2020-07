Alice Brauner: In unseren Studios war die Lage dramatisch. Die Hauptproduktion, die ZDF Mini-Serie "Ku‘damm 63“ (die UFA produziert die 3. Staffel), mit vielen bekannten Darstellern war mitten im Dreh und musste abbrechen - da war hier Stillstand. Die haben ihre Kulissen erstmal stehenlassen, weil wir alle nicht wussten, wie es weitergeht. Wir haben Nachfolgeproduktionen, die sich für den Sommer angemeldet hatten, verloren oder mussten diese absagen. Das ist schon eine schwierige Situation, denn wir haben ja in den Studios auch sehr hohe Kosten. Corona war für uns finanziell schon ein großer Einschnitt, aber ich möchte das auf keinen Fall mit der Unterstützung des Bundes oder der Stadt schaffen, sondern aus eigener Kraft. Wir wollen weder Kredite noch Subventionen irgendwelcher Art.

Sie wuchs in Berlin-Wilmersdorf auf und interviewte nach dem Studium an der FU Berlin Holocaustüberlebende im Auftrag einer Stiftung von Steven Spielberg.

Was haben Sie in den letzten fünf Jahren in diesen alten Filmstudios alles erneuert?

Mein Vater hat die Studios 1949 aus einer Munitionsfabrik erschaffen. Der Untergrund unter den Studiohallen ist bis heute noch stark kontaminiert, die Gifte sind tief in den Boden eingesickert. Er hat in den 70 Jahren aber wenig renoviert, zwischendurch sind sogar zwei Studiohallen abgebrannt. Hier standen riesengroße Bauschuttruinen mit konterminiertem Material. Irgendwann haben mein Studioleiter und ich beschlossen, so kann das nicht weitergehen. Die Aussenfasade, die Büros, die Maskenräume, die Garderobenräume, die Sanitäranlagen, und die Küche wurden in den letzten fünf Jahren komplett neu gemacht, die Technik wird nach und nach saniert.