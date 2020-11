All das ist völlig richtig, praktisch aber bedeutet der Beschluss: Kulturelle Veranstaltungen wird es keine geben, mindestens bis Januar. Ausgenommen sind das Radio, das Fernsehen oder Streaming im Netz. Aber Menschen, die musizieren oder Konzerte besuchen, die Theater und Tanz lieben, die sich gern an dunklen Tagen in Museen der Kunst erfreuen, dürfen trotz aller hervorragend erarbeiteter Hygienekonzepte der Einrichtungen: schlicht nichts. Und das ist keine kleine Minderheit.

Dreimal hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer Regierungserklärung die Kultur erwähnt. Erstens, dass die Kultur mit großen wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen hätte. Zweitens, es dürfe nicht heißen "Gesundheit ODER Kultur", sondern "Gesundheit UND Kultur". Und drittens, dass Kultur und Gastronomie eine besonders große Last trügen.

Schauen wir uns kurz die Zahlen der Vorjahre an. 18 Millionen Opern- Theater-, Konzert- oder Lesungsbesuche weist die Statistik aus. Das wären anderthalb Millionen im Monat. Rechnen wir die Sommerferien raus und den Dezember rein als besonders beliebt, wissen wir, dass in der Vorweihnachtszeit sehr viel mehr Menschen als sonst auf etwas verzichten, das hygienisch so abgesichert ist wie kaum ein anderer Bereich.

Hinzu kommen pro Monat neun Millionen Museumsbesuche. Erfahrungsgemäß - das ist nicht elitär, sondern schlicht Realität - halten sich Kulturfreunde besonders streng an Hygienevorgaben. Nach der erstaunlich groben Mahnung der nordrhein-westfälischen Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos), die Kultur solle keine Extrawurst braten, traut sich fast niemand mehr, an derlei Maßnahmen Kritik zu üben. Ihr Subtext lautete: Ihr Kulturtypen, stellt Euch gefälligst nicht so an. Die Überbrückungsgelder für Kulturschaffende sollen schließlich gezahlt werden, wenn’s auch im November besonders hakte. Also: Kultur, gib Ruhe.