Eine überlebensgroße leicht bekleidete Revuetänzerin mit kreisenden Hüften prangt als Symbol für den Tanz am Abgrund auf der Drehbühne. Fabian (Marc Hosemann) und sein Freund Labude (Andreas Döhler) tänzeln in feinem Zwirn zu Saxophon-Schreien verloren durch das Getümmel der 1920er und 30er Jahre, das sie beide das Leben kosten wird.

Die mehrgeschossige Bühne mit Bars und Clubs von Alexander Denic kann auch nicht von einem Tag auf den anderen neu aufgebaut werden. Immer wieder neu müssen mögliche Termine geblockt werden, was das BE nur deshalb schaffen kann, weil es sich von drei geplanten Herbst- und Winter-Premieren ganz verabschiedet hat. "Man probt also, nachdem man das Ganze sechs Monate hat liegen lassen und weiß noch immer nicht: Wann dürfen wir denn spielen?!", sagt Intendant Reese, "ausgerechnet bei Castorf, bei dem der Druck der Premiere immer auch Teil seines Systems ist und diese Harakiri-hafte Spiellust des Ensembles hervorbringt."

Castorf-Inszenierungen sind immer auch sehr körperintensiv. Im Urtext des "Fabian", dem "Gang vor die Hunde", wird oft ins Bordell oder in Sexklubs gegangen. Klar, dass Frank Castorf es sich nicht nehmen lässt, das auszuspielen.

Deshalb unterliegen die Schauspieler wie das gesamte Team besonders strikten Corona-Schutzmaßnahmen. Schnelltests alle zwei Tage gehören dazu, Maskenpflicht hinter der Bühne, Kontaktminimierung außerhalb des Theaters. "Wir leben wie in einer Blase", erzählt Sina Martens, die in verschiedenen weiblichen Rollen auftritt und Kästner-Texte zu seiner Rolle als Moralist vorträgt. Um an dieser gefühlten "Quarantäne-Gruppe" teilnehmen zu können, ist Martens vorübergehend aus ihrer Wohngemeinschaft ausgezogen. Sie spielt bereits in der dritten Castorf-Inszenierung am BE mit.