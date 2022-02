Nach Angaben der Polizei wurden die Rettungskräfte gegen 2:20 Uhr von der Ehefrau eines 50-jährigen Mannes in die Wehnertstraße in Berlin-Marienfelde gerufen, da dieser bewusstlos im Bett zu liegen schien. Nach mehrmaligen Versuchen den Schlafenden wach zu bekommen, soll dieser plötzlich aufgeschreckt und äußerst aggressiv den Helfern gegenüber aufgetreten sein. So soll er mehrmals in deren Richtung geschlagen haben.