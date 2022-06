Motte Elbe/Elster Samstag, 04.06.2022 | 11:29 Uhr

Ach was, wir müssen noch mehr natürliche Lebensgrundlagen vernichten und Großunternehmen ansiedeln, nur so geht Politik, alles andere ist etwas für Traumtänzer, die tatsächlich ein Umweltbewusstsein haben, wer will schon eine gesunde Umwelt, sorge dich nicht um später, wenn du heute alles zerstören kannst.



Ringelnattern leben bei uns unterm Hühnerstall und im und am Teich, Biotop, auch der Molch ist immer noch da und die Mauereidechse sitzt in der Sonne hinter der Mauer. Erdkröten und Laubfrösche laichen im Teich und ihre Konzerte sind unvergesslich. Allerdings ist auch dieses Jahr viel zu trocken, die Trockenphasen sind für das Leben nicht nur Dürrezeiten, sondern auch alles verändernde Katastrophen, die man erst in den Folgejahren spüren wird.