Gegen rechtswidrig erhobene Rückmeldegebühren an Brandenburger Hochschulen ist beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde eingereicht worden. Die Beschwerde wurde per Eilpost am Dienstag nach Karlsruhe geschickt, sagte am Mittwoch Tilman Kolbe, Sprecher der Studierenden in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg.

Eingereicht wurde die Beschwerde den Angaben zufolge von einem ehemaligen Studenten der Universität Potsdam. Der zuständige Anwalt bestätigte auf Anfrage, die Beschwerde eingelegt zu haben. Die GEW und die Brandenburger Studienvertretung unterstützen das Vorhaben.

Ein Sprecher des Verfassungsgerichtes bestätigte den Eingang der Beschwerde. In der Verfassungsbeschwerde wird die Aufhebung von zwei Entscheidungen am Bundesverwaltungsgericht und am Oberverwaltungsgericht und die Rückzuweisung an das Oberverwaltungsgericht gefordert. Ziel ist die Rückerstattung der Rückmeldegebühren. "Es ist unverantwortlich von der Landesregierung, dass hier nun weiter prozessiert werden muss", erklärte Kolbe.