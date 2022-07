Achim Berlin Montag, 04.07.2022 | 15:31 Uhr

Die Biologie ist eine Wissenschaft. Wer Wissenschaft macht, schafft auch ihre Kategorien und Techniken. Etwa die Statistik. Schauen wir uns mal die Verteilung an, wieviel Prozent verschiedener Arten, z.B. des homo sapiens, passen in eine 2-Geschlechter-Ordnung, werden von ihr gut repräsentiert? Wieviel Prozent in einer 3-Geschlechter-Ordnung, etc? So oder so, jegliche Geschlechterordnung wird von Menschen gedacht. Und mit jeder Geschlechterordnung lassen sich unterschiedliche Phänomene betrachten. Also sollten wir einfach fragen, was macht die Betrachtungsweise von Frau Vollbrecht sichtbar, was unsichtbar? Das gleiche können wir für andere Betrachtungsweisen fragen.