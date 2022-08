Da sieht er, dass das Tier zwei Zangen vorne hat und fragt sich, welche Käferart so aussieht. Erst dann erkennt der studierte Biologe, dass das, was da in seiner Wohnung in Berlin-Mitte an der Wand sitzt, ein schwarzer Skorpion ist – etwa so groß wie eine Pflaume, vielleicht zwei bis drei Zentimeter groß.

Es beginnt mit einem dunklen Fleck neben dem Fenster an der Wand. Daniel Püschel sieht ihn am Sonntagabend beim Betreten seines Schlafzimmers. Da ist wohl wieder eine Motte reingeflogen, denkt er und tritt näher heran.

In Deutschland sind Skorpione bislang nicht heimisch, in Nachbarländern wie in Österreich und der Schweiz gibt es sie allerdings schon. Das weiß auch Püschel. Dass Skorpione giftig sind, weiß er auch. An diesem Abend ist er allein zuhause mit seinen beiden kleinen Kinder, seine Frau arbeitet. Schnell geht er im Kopf seine Optionen durch. Erschlagen will er ihn nicht: "Wenn ich nicht treffe, dann krabbelt er am Ende in oder unter meinem Bett herum", erzählt Püschel. Tür zu machen und hoffen, dass er von allein verschwindet, geht auch nicht.

Es bleibt also nur eine Möglichkeit: Püschel muss das Tier fangen. "Ich bin selbst erstaunt, wie lässig ich geblieben bin", erzählt er im Nachhinein. Er nimmt eine Brotdose, stülpt sie über den Skorpion und schiebt den Deckel drunter. Tier in der Dose. Dann erschrickt er, als er sieht, wie schnell sich das Tier dort bewegt. "Wenn er so schnell an der Wand entlanggelaufen wäre, hätte ich ihn nicht fangen können".