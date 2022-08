Rotphase Berlin Sonntag, 07.08.2022 | 10:05 Uhr

Der Adfc beanstandet die Ampel Schaltung. Dazu sollten die Radfahrer aber erstmal verstehen, was Rot! bedeutet? Nämlich stehen bleiben auch wenn niemand den Weg zu kreuzen scheint! Und der ADFC sollte sich mal Gedanken machen, was ein abgesenkter Bordstein in der StVO in Einmündungen bedeutet. Wenn sich der allgemeine Radfahrer am Pkw und am Lkw bis nach vorne vorbei schiebt und dann nicht einmal den Blickkontakt sucht... helfen auch keine abgesenkten Bordsteine. Die Römer haben übrigens Straßen gebaut um den Handel und die Wirtschaft zu forcieren, der Deutsche reißt alles wieder ein und behindert sich selbst, damit eine ignorante Gruppe Verkehrsteilnehmer den Anspruch auf alles bekommt, auch “rasen“ auf dem Fussweg! Erstmal an vorhanden Regeln halten bevor neue Regeln für andere verlangt werden. Und dann bin ich für eine Kennzeichnunspflicht des Fahrers!