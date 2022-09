Andreas Schwark : Die Grippewelle kommt. Davon gehen wir so wie in den vorigen Jahren auch aus. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kontakt mit dem behandelnden Arzt - insbesondere den Hausärztinnen und Hausärzten - aufzunehmen, um sich in den nächsten drei bis vier Wochen die Grippeschutzimpfung abzuholen. Ansonsten gelten die gleichen Hinweise wie bei Corona: Abstand lassen, viel trinken, Maske tragen, wenn man viele Leute um sich herum hat. Zudem sollte im Krankheitsfall auf die bewährten Hausmittel zurückgegriffen werden.

Deutschland stehe "ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winter-Welle", sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach und mahnt die Länder zum Handeln. Auch in Berlin und Brandenburg steigen die Corona-Zahlen - vor allem in den Krankenhäusern.

Womit rechnen Sie für die diesjährige Grippewelle?

Aufgrund der stringenten Corona-Maßnahmen, an die sich glücklicherweise sehr viele gehalten haben, gab es in den vergangenen zwei Jahren sehr wenige Erkältungssymptome und -krankheiten und auch weniger Grippe. Jetzt wird das anders sein. Man sieht es zum Beispiel in Australien, wo es einen deutlichen Aufwärtstrend gibt. [...] Wir rechnen damit, dass es auch zu uns kommen wird. Auch die Immunsysteme sind nicht so trainiert wie in den vergangenen Jahren. Gerade deshalb ist es wichtig, dass man sich die Grippeschutzimpfung wieder geben lässt.