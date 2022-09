Deutschland stehe "ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winter-Welle", sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach und mahnt die Länder zum Handeln. Auch in Berlin und Brandenburg steigen die Corona-Zahlen - vor allem in den Krankenhäusern.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht eine neue Corona-Welle im Anmarsch. "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle", sagte er am Freitag in Berlin. Das sei nicht nur in Deutschland zu erkennen - auch in vielen Nachbarländern wie Frankreich, Dänemark und den Niederlanden gingen die Fallzahlen wieder nach oben.

Auch in der Region steigen die Zahlen deutlich und schnell: Das Brandenburger Gesundheitsministerium meldete am Freitag 2.352 neue Corona-Infektionen, der Berliner Senat 1.654. Der Sieben-Tage-Schnitt liegt in der Hauptstadt aktuell fast vier Mal so hoch wie vor einem Jahr (2022: 1.443, 2021: 375), in Brandenburg sogar mehr als zehn Mal so hoch (2022: 1.968, 2021: 139).