An den geplanten sieben Hochhäusern am Berliner Gleisdreieckpark gibt es Kritik von Anwohnern und aus der Politik. In den bis zu 90 Meter hohen Gebäuden sind hauptsächlich Büros geplant sowie ein Mix aus Gewerbe, Gastronomie, Kultur, Freizeit- und Sportangeboten. Eines der Gebäude soll zudem ein Hotel beherbergen.

In dem Projekt mit dem Namen Urbane Mitte sei keine einzige Wohnung geplant, kritisiert die Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck e.V. Sie hat Bezirks- und Landespolitiker der Berliner Koalitionsparteien zu öffentlichen Gesprächen in den Park geladen. Am Sonntag – beim letzten der drei "Gespräche am Bauzaun" – kritisierte der SPD-Abgeordnete Lars Rauchfuß auch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.