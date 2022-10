Klimaschutzaktivisten sind am Montag in das Bundesfinanzministerium in Berlin eingedrungen und haben dort mit Plakaten und Sprechchören protestiert. Nach Angaben der Polizei standen und saßen sie im Eingangsbereich und auf einem Balkon des großen Gebäudes an der Wilhelmstraße. Etwa 40 weitere Menschen demonstrierten demnach vor dem Ministerium.

Nach Informationen des rbb-Verkehrsfunks gab es auch eine Blockade auf der A100 an der Ausfahrt Insbrucker Platz. Einige von ihnen klebten sich an den Straßen fest. Es bildeten sich Staus.

Am Sonntagabend hatten Klimaschutzaktivisten bei einem großen Weltgesundheits-Kongress in Berlin demonstriert, einen Eingang blockiert und einen falschen Feueralarm ausgelöst. Darüber hinaus hatten sie in der vergangenen Woche mindestens zwei weitere falsche Feueralarme in Gebäuden des Bundestags ausgelöst. Polizei und Feuerwehr rückten jeweils an.



Parallel hatte die Gruppe angekündigt, ihre Blockadeaktionen oder sonstigen Störungen in dieser Woche auszuweiten. Die Demonstranten fordern mehr Maßnahmen für den Klimaschutz.