Neue Protestaktionen in Berlin - Klima-Aktivisten blockieren Ausfahrten der A100, A103 und A114

Mo 10.10.22 | 10:06 Uhr

Bild: dpa/Paul Zinken

Mitglieder der "Letzten Generation" haben ihre Ankündigung am Montagmorgen wahr gemacht: Ausfahrten von Berliner Autobahnen werden erneut blockiert. Es haben sich schon lange Staus gebildet.



Klimaaktivisten der Initiative "Letzte Generation" haben am Montagmorgen erneut Autobahnausfahrten in Berlin blockiert. Betroffen waren zunächst auf der A100 Richtung Wedding die Ausfahrt Schmargendorf im Bereich Konstanzer Straße. Dort kommt es zu einem Stau, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte.

Zudem waren die A100-Ausfahrten Spandauer Damm, Tempelhofer Damm, Beusselstraße und Seestraße / Nordufer betroffen, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen dem rbb sagte. Wie viele Personen sich an den Aktionen beteiligten und sich am Asphalt festklebten, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Polizei räumte mehrere Ausfahrten nach ein oder zwei Stunden wieder frei.

Zudem wurde auf der A114 die Ausfahrt Prenzlauer Promenade von Aktivisten blockiert, auch hier hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Laut VIZ müssen Betroffene hier mit Wartezeiten von mehr als einer Stunde rechnen. Außerdem wurden die A103-Ausfahrten Schloßstraße/Wolfensteindamm blockiert, wie die VIZ auf Twitter meldete.



Immer wieder Blockaden seit Anfang 2022

Ihnen gehe es um ein Tempolimit auf Autobahnen sowie bezahlbaren ÖPNV für alle, heißt es n einer am Montagmorgen veröffentlichten Pressemitteilung der Initiative "Letzte Generation". In einem Brief an die Bundesregierung habe die "Letzte Generation" angeboten, "die Störungen jederzeit zu unterlassen, sollten zumindest die ersten, einfachsten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden", heißt es in der Mitteilung weiter. Bis dahin sehe man sich gezwungen, in Berlin den Alltag zu unterbrechen."



Die Klimaaktivisten hatten die neuen Blockaden bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Sie wollen damit gegen die Umweltpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Die Protestaktionen würden so lange andauern, bis die Regierung "zur Vernunft" komme, teilte die Initiative am vergangenen Dienstag in Berlin mit. Immer mehr Menschen litten bereits jetzt unter den Folgen des Klimawandels, hieß es zur Begründung. Dennoch setze die Bundesregierung "einfache Sicherheitsmaßnahmen" wie ein Tempolimit auf Autobahnen nicht um.



Bislang mehr als 130 Strafbefehle

Seit Anfang dieses Jahres blockieren Mitglieder der "Letzten Generation" immer wieder Straßen und Autobahnzufahrten in Berlin, indem sie sich auf dem Asphalt festkleben oder Öl-Pipelines abdrehen. Zuletzt klebten sich Aktivisten in mehreren Museen an Kunstwerken fest.



Die Berliner Staatsanwaltschaft hat bislang mehr als 130 Strafbefehle erlassen. In einem ersten Prozess Ende August wurde ein 20-Jähriger deshalb zu 60 Stunden Freizeitarbeit verurteilt. Ende September verhängte das Amtsgericht Tiergarten gegen einen 22-Jährigen eine Geldstrafe von 200 Euro.



