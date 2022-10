In der aktuellen Krisenlage richteten sich alle Anstrengungen darauf, "unsere Arbeitsplätze, die Wirtschaftskraft und den Wohlstand zu sichern, der in den letzten über 30 Jahren seit dem Fall der Mauer gerade in Ostdeutschland erarbeitet wurde", so Berlins Regierende. Man werde sich nicht spalten lassen: "Nicht durch neue Nationalismen in Europa und nicht durch Russlands Krieg. Die Freiheit wird, wie 1989, siegen."

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), forderte die Ostdeutschen in diesem Zusammenhang auf, sich stärker in gesamtdeutsche Debatten einzumischen. "Wir dürfen uns im Osten nicht auf uns selbst zurückziehen und unsere eigene kleine DDR wiederaufbauen", erklärte Schneider. Die Vielfalt der deutschen Erfahrungen, die mit der Wende und der Einheit verbunden seien, ließen sich nur erfassen, wenn die Menschen im Osten neugierig auf eine bundesdeutsche Perspektive seien.

Franziska Giffey wird selbst am Montag an den zentralen Feierlichkeiten in Erfurt teilnehmen. Dort wird sich die Bundeshauptstadt auch mit eigenen Ständen wie dem Berlin-Cube präsentieren. Unter dem Motto #Zukunftshauptstadt will sich Berlin als wirtschaftsstarkes Bundesland vorstellen.

Auch in Berlin sind zum Tag der Deutschen Einheit Veranstaltungen geplant. So findet in der Philharmonie ein Konzert der Kammersolisten Berlin statt. Im Humboldt-Forum kann "Das virtuelle Palastmodell", an dem noch bis 2024 weiter gebaut wird, besichtigt werden. In einem zweijährigen Projekt werden Anekdoten, Eindrücke und Dinge gesammelt, die in die VR-Installation zum "Palast der Republik" einfließen und diese zu einem virtuellen Kunstwerk werden lassen.

In Potsdam wird in der Gedenkstätte Lindenstraße ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Teilnehmen will hier auch Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke. Zudem hat die Brandenburger CDU im Kutschstall eine Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit geplant.