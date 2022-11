In Berlin-Wilmersdorf soll am Sonntag (16 Uhr) der Radfahrerin gedacht werden, die in dieser Woche bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.



Zu der Mahnwache hat der Verein Changing Cities aufgerufen, der sich für mehr Fahrradfreundlichkeit und Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt. Am Montag war eine 44-jährige Radfahrerin an der Ecke Bundesallee / Spichernstraße von einem Betonmischer erfasst und eingeklemmt worden. Sie starb am Donnerstagabend im Krankenhaus.