Mit der Eröffnung der vollständig sanierten A114 wird auch ein neuer Berliner Bär an der Autobahn enthüllt. Schon vor drei Wochen wurde die 250 Kilogramm schwere Statue auf einen Sockel im Mittelstreifen der A114 gehoben, zu sehen war sie bislang aber noch nicht. Das 1,60 Meter große steinerne Tier ist das vierte an der Berliner Landesgrenze zu Brandenburg. Bislang stehen die Berliner Wappentiere an der A115 bei Dreilinden, an der A113 in Treptow sowie an der A111 in Reinickendorf.



Die A114 durchquert den Berliner Bezirk Pankow in Nord-Süd-Richtung und verbindet das Stadtzentrum mit der A10 (Berliner Ring). Sie ist seit Jahrzehnten eine stark genutzte, zentrale Verbindung. Die Bauarbeiten begannen bereits Ende 2019. Im Herbst und Winter 2020 standen dann mit den Arbeiten an den Brücken die größten Maßnahmen an. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten zum Jahreswechsel 2022/23 abgeschlossen werden.

