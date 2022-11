Der Preis für Glühwein auf mehreren Weihnachtsmärkten in Berlin und Brandenburg wird in diesem Jahr höher ausfallen.

Nach Angaben der Veranstalter werden etwa auf den Berliner Märkten am Alexanderplatz, am Potsdamer Platz sowie am Roten Rathaus die Preise um 50 Cent erhöht. "Unser roter Winzerglühwein kostet jetzt 4,50 Euro statt 4 Euro", sagte auch ein Sprecher des Weihnachtsmarktes am Gendarmenmarkt, der wegen Sanierungsarbeiten in diesem Jahr an den Bebelplatz umzieht.

Auch auf Brandenburger Weihnachtsmärkten soll in diesem Jahr der Glühwein teils etwas mehr kosten. Nach Einschätzung von Eberhard Heieck, der die Weihnachtsmärkte in Potsdam und Cottbus betreibt, wird sich der Preis bei um die vier Euro einpendeln. Damit liege er ebenfalls etwa 50 Cent über dem Betrag der Vorjahre.