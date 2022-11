Nach Einbruch in Tresorraum

Zweiter Polizeieinsatz binnen weniger Tage: Vor den Räumen einer ehemaligen Privatbank in Berlin-Charlottenburg ist die Polizei am Montag zu einem Einsatz gerufen worden. Nachdem am Wochenende Unbekannte den Tresorraum aufgebrochen und einige Schließfächer ausgeräumt hatten, wollten etwa 40 besorgte und aufgebrachte Kunden offenbar Zugang zu ihren angemieteten Schließfächern. Zwei Mitarbeiter der Bank hätten sich durch die Kunden bedrängt gefühlt und daraufhin die Polizei verständigt. Darüber berichtete zuerst die "B.Z.".

Die Polizei bestätigte dem rbb inzwischen, dass sie mit zwei Funkwagen zu der Filiale ausrückte und die Situation vor Ort beruhigen konnte. Eine Spur zu den Einbrechern gebe es bislang nicht.