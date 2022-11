Meine Lieblingsstücke sind die aus meiner Kindheit. Die habe ich, seit ich sechs Jahre alt bin und mit ihnen verbinde ich sehr viele Erinnerungen. Ich habe sie jedes Jahr wiederverwendet. So wurden es im Lauf der Jahre immer mehr. Ich erinnere mich, dass ich, als ich so zwölf, dreizehn Jahre alt war, etwa eine halbe Stunde früher aufstehen musste, um alle Türchen aufzumachen. Da weiß ich zum Teil noch heute, hinter welchem Türchen welcher Inhalt ist. Diese Kalender sind mir sehr ans Herz gewachsen.

Esther Gajek : Ich fange mal mit der letzten Frage an, denn die ist am einfachsten zu beantworten. Denn die zweidimensionalen Adventskalender sind, wenn man die Türchen zu macht, sehr flach. Man kann sie gut stapeln. Ich habe aber auch dreidimensionale gefüllte Kalender, bei denen ich Füllung entnehme, wenn ich sie in Umzugskartons packe. Dann lagere ich sie im Speicher meines Hauses ein.

Dr. Esther Gajek ist als Lehrkraft für besondere Aufgaben am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- wissenschaft der Universität Regensburg tätig. Sie absolvierte ein Studium der Volkskunde in Regensburg und München. Esther Gajek sammelt Adventskalender und forscht zu deren Geschichte.

Das war ein sehr glücklicher Zufall. Ich habe, wie gesagt, schon als Kind Adventskalender gesammelt und mein großer Schmerz war, dass ich nie an alte Adventskalender kommen konnte. Denn ich habe ja zu der Zeit vor ebay angefangen. Als Studentin in München habe ich in der Bibliothek einen Artikel über Adventskalender und ein paar Abbildungen gefunden. Ein paar Wochen später habe ich in einer Galerie in München, wo es eine Verkaufsausstellung mit Adventskalendern gab, genau das Aquarell gesehen, das ich aus der Literatur kannte. Auch die anderen Adventskalender sahen sehr ähnlich aus. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Nachlass des ersten großen Adventskalender-Verlegers handelte. Dann habe ich so viel Geld wie möglich zusammengekratzt, habe meine Ersparnisse aufgelöst und meine Eltern gebeten, mich zu unterstützen, um so viel wie möglich von diesem Nachlass kaufen zu können. Damit hatte ich einen ganz guten Fundus, mit dem ich auch als Wissenschaftlerin arbeiten konnte. Ab dann bin ich den Spuren des Adventskalenders nachgegangen. Das hatte zuvor noch niemand gemacht. Ich habe die Entwicklung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachvollziehen können. Aus Berichten und Briefen kann man ersehen, dass protestantische Familien ihren Kindern etwas selbst gebastelt haben. Auf einmal hatte ich 150 Jahre Geschichte eines Brauch-Requisits, für das sich zuvor niemand interessiert hatte, und das doch sehr abwechslungsreich ist, zusammengetragen. Damit habe ich dann eine erste große Ausstellung gemacht, von der seither kleinere Varianten durch die Lande touren.

Was ist denn an alten Kalendern so spannend?

Was hat sich seither verändert und was ist gleich geblieben? Und wann zog denn der Konsum ein?

Eigentlich war der Konsum von Anfang an da. Schon "Im Lande des Christkindes" ging es darum, was die Engelchen den Kindern für schöne Geschenke machen. Und auch aus dem 19. Jahrhundert gibt es Belege darüber, dass die Kinder kleine Gebäckstücke bekommen oder Kreidestriche ausgestrichen haben – es gibt da sehr oft keinen religiösen Bezug. Es gab parallel immer religiöse und weltliche Kalender. Was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat ist, dass Adventskalender in zunehmendem Maße für Erwachsene produziert werden – die sind dann auch teurer. Oft sind sie mit Produkten – sei es zur Körperpflege, mit Spirituosen, Schmuck oder Porzellanfiguren – befüllt. Sie sind auch ein Zeichen für unseren Wohlstand – wenn so kurz vor Weihnachten noch etwas verschenkt wird, was 30 bis 3.000 Euro kostet. Seit ebenfalls 30 Jahren haben wir auch Katzen- und Hundekalender, die dafür sorgen, dass den Haustieren auch etwas offeriert wird.

Man kann insgesamt sagen, dass die Profanierung der Bilderwelt doch zugenommen hat. Bis in die 60er, 70er Jahre ist da meistens doch noch eine heilige Familie am 24. Dezember enthalten. Da gab es im weitesten Sinne noch den Respekt vor einer harmonischen Weihnachtswelt. Das ist schon lange nicht mehr so. Jetzt haben wir Krimi- und auch Erotikkalender. Nichts ist mehr heilig.