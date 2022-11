Am Bahnhof Fangschleuse in Berlin sollen künftig vierteilige Elektrotriebzüge vom Typ Siemens Desiro HC verkehren - dafür müssen die Bahnsteige aber erst noch verlängert werden. Das soll nach jetzigem Stand aber erst bis Ende 2026 passieren, wodurch am Bahnhof Fangschleuse, der in der Nähe der Tesla-Gigafactory in Grünheide liegt, in den Hauptverkehrszeiten nur zwei- und nicht dreimal in beide Richtungen Züge halten können.