Auf der Berliner Friedrichstraße sind die Autos zurück. Allerdings soll das nicht lange so bleiben - Senatorin Jarasch will den Bereich "bis Jahresende" in eine dauerhafte Fußgängerzone umwandeln. Ist der Zeitplan überhaupt zu halten? Von Sabine Müller

Die Debatte über die Zukunft der Berliner Friedrichstraße ist bekannt dafür, dass sie sehr hitzig geführt wird. Aber der nächste Schritt in der Sache, nach der Wiederöffnung für den Straßenverkehr in der Nacht auf Mittwoch , wird die knochentrockene Nummer eines Verwaltungsakts tragen.

Damit keine Facette unbedacht bleibt, wurden beziehungsweise werden die bisherigen Einwände gegen die Teileinziehung von den Behörden in Mitte nochmal durchgegangen. Verkehrsstadträtin Neumann betont, man nehme die Einwände ernst und berücksichtige sie auch teilweise, so habe man etwa schon die Regeln für den Lieferverkehr gelockert.

Sprich: Die Gegnerinnen und Gegner der Umwidmung sollen sich die Zähne ausbeißen am Text und möglichst wenig Angriffspunkte finden, um vor Gericht gegen eine dauerhafte Fußgängerzone in der Friedrichstraße vorzugehen.

Der Prüf- und Formulierungsprozess ist so zeitaufwändig, wie er klingt. Trotzdem hält Almut Neumann am Zeitplan fest, den Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) vorgegeben hat: Ziel sei es weiterhin, die Umwidmung bis Ende des Jahres im Amtsblatt zu veröffentlichen. Die grüne Verkehrsstadträtin schiebt allerdings eine Einschränkung hinterher: "Da geht Qualität vor Schnelligkeit. Wenn wir merken, wir brauchen doch noch ein bisschen länger, dann würden wir uns auch die Zeit nehmen, weil das einfach wichtiger ist."

"Verkehrsstadträtin Almut Neumann stellt klar, dass die Verwaltung während der einmonatigen Widerspruchszeit nicht die Füße stillhalten müsse: "Wir werden die Umwidmung sofort vollziehbar machen, so dass ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hätte. Sprich: Die Fußgängerzone kann trotzdem kommen, ohne dass ein langes Widerspruchsverfahren oder ein jahrelanges Klageverfahren abgewartet werden muss."

Ob der Bezirk mit dieser Rechtsauslegung durchkommt, wird sich zeigen. Das Aktionsbündnis will die Zeit der offenen Friedrichstraße nutzen, um auszuwerten, wie sich die Kunden-Frequentierung nicht nur in diesem einen Abschnitt ändert, sondern auch in angrenzenden Straßen. Ob die Geschäfte in den Läden besser laufen, wenn der Autoverkehr wieder rollt. Das soll neue Argumente für eine gerichtliche Auseinandersetzung liefern.