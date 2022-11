Seit Dienstagabend 18 Uhr leuchtet der Kurfürstendamm in Berlin wieder in weihnachtlichem Glanz. Die Beleuchtung wurde am Dienstagabend eingeschaltet.

Vor zwei Monaten hatte die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung des berühmten Berliner Boulevards auf der Kippe gestanden. Wegen der Energiekrise hatte der Senat beschlossen, sich nicht an den Kosten zu beteiligen. Wegen vieler Spender und Sponsoren können dieses Jahr aber nun doch rund 140.000 LED-Lämpchen zum Einsatz kommen.

Um Energie zu sparen, soll jedoch die Beleuchtungszeit reduziert werden.