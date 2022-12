Der Berliner Großmarkt in Moabit ist ein wichtiger Handelsplatz für die Hauptstadt. Nach mehreren Jahren Corona-Schonfrist möchte der Senat dort nun die Mieten für die Händler anheben - das sorgt an der Beusselstraße für Zukunftsängste.

Etwa 330.000 Quadratmeter Fläche, 2.500 Beschäftigte und 580.000 Tonnen bewegte Ware pro Jahr - der Berliner Großmarkt an der Beusselstraße in Moabit gilt als "Bauch Berlins". Und in dem grummelt es zurzeit. Denn der Senat möchte nach drei Jahren Corona-Pause die Miete für die Händlerinnen und Händler erhöhen.

"Aktuell zahlen wir knapp zwei Millionen Euro im Jahr", sagt Nils Doerwald, Vorstand des Berliner Fruchthofs. Er ist der größter Mieter in den Hallen und vertritt zugleich die Interessen der anderen Mieter. "Sollten die Mieten wie angekündigt in Gänze erhöht werden, so wie es vertraglich möglich ist, dann reden wir über Erhöhungen von knapp 18,7 Prozent - mindestens", so Doerwald.