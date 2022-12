Polizisten haben am Samstag in Berlin-Mitte einen mutmaßlichen Tankbetrüger gefasst, der an einer Tankstelle im Prenzlauer Berg 520 Liter Sprit ergaunert haben soll.



Wie die Berliner Polizei am Sonntagmittag mitteilte, hatte zunächst ein Unbekannter das Tankstellen-Personal in ein Gespräch verwickelt. Unterdessen habe ein 41-jähriger Transporter-Fahrer Kanister, die auf der Ladefläche des Fahrzeugs standen, mit Diesel befüllt. Wenig später habe ein Mitarbeiter der Tankstelle bemerkt, dass eine Zapfsäule eine hohe Menge Kraftstoff abgegeben hatte, aber kein Auto mehr dastand.