An RSV kann man also in jedem Alter erkranken, aber vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern ist der Erreger in der Erstinfektion bedeutsam. Er kann eine einfache Atemwegsinfektion hervorrufen, aber auch schwere Verläufe bis hin zum Tod sind möglich. Bei einem schweren Verlauf, sagt Martin Wetzke, Oberarzt für pädiatrische Pneumologie an der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover, "reicht die Atmung nicht mehr aus und die Kinder brauchen zum Teil Sauerstoff". Im Extremfall sei dann eine intensivmedizinische Behandlung mithilfe von Beatmung notwendig. "Aber das sind Ausnahmefälle". Ingesamt müssen nach Angaben von Wetzke zwei bis drei Prozent der Kinder in der Klinik.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Anfang Dezember, dass die RSV-Welle in diesem Jahr besonders stark ausfalle, weil es "wahrscheinlich eine Art Nachholeffekt" gäbe. "Denn in den vergangenen Jahren haben Kinder durch Corona-Maßnahmen wie Kita-Schließungen weniger Kontakt mit Viren gehabt", so Gaß. In der rbb Abendschau vom 1.12. sagte Stefan Schreier, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin in der Immanuel Klinik Rüdersdorf, man sehe, dass die Kinder, die derzeit an RSV erkrankten, "schwerer krank werden. Die Säuglinge haben nicht mehr so einen guten Nestschutz durch die Mütter". Denn die Mütter und auch die größeren Kinder in den Familien seien durch das Tragen von Masken seltener krank geworden in den letzten Jahren. Auch größere Kinder erkrankten daher, so Schreier, derzeit "deutlich schwerer" als sonst.

Einen zugelassenen Impfstoff gibt es derzeit nicht gegen RSV. Der Pharma-Konzern Pfizer arbeitet jedoch an einem Vakzin und ist nach eigenen Angaben bereits in der klinischen Erprobung. In der Evaluation habe der Impfstoff die Kindern in den ersten drei Monaten zu gut 80 Prozent und nach weiteren drei Monaten zu knapp 70 Prozent gegen schwere RSV-Erkrankungen geschützt, so das US-amerikanische Unternehmen. Die Impfung würde dann übrigens nicht dem Neugeborenen, sondern der Mutter in der Schwangerschaft verabreicht.

Warum kommt es zu Behandlungsengpässen für am RS-Virus erkrankte Kinder?

Es gibt zu wenig freie Betten auf den Kinderstationen der Krankenhäuser. "Das liegt natürlich zu großen Teilen am Personalmangel - wo keine Ärztinnen und Intensivpfleger sind, können auch keine Kinder intensiv behandelt werden", berichtet der Direktor der Kindermedizin an der Charité, Professor Markus Mall im rbb Inforadio am 1. Dezember. "Interessanterweise kommt in Berlin aber noch dazu, dass in den letzten Jahren einfach mehr Kinder geboren wurden als in früheren Zeiten."



Die vielen Fälle von Atemwegsinfekten bringen auch Brandenburger Kinderkliniken an ihre Grenzen. So erklärte die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Westbrandenburg in Brandenburg an der Havel Anfang Dezember, es gebe oft über Stunden gar keine freien Betten mehr. Auch an der Kinder- und Jugendklinik am Standort Potsdam hieß es: Bis zu 80 Prozent der Patientinnen und Patienten auf der Kinderstation seien aufgrund einer RSV-Infektion in Behandlung.



Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) bezeichnet die Situation als "katastrophal": Wenn ein gerade reanimierter Säugling in einer eigentlich voll belegte Kinderklinik aufgenommen würde, müsse dort ein Dreijähriger den dritten Tag in Folge auf seine dringend notwendige Herzoperation warten.