RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus. Der Erreger verursacht derzeit in Deutschland und anderen Ländern viele Infektionen bei Kindern. Im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen waren diese zeitweise ausgeblieben. Es kann sich um eine einfache Atemwegsinfektion handeln, aber auch schwere Verläufe bis hin zum Tod sind möglich. Als Risikopatienten gelten zum Beispiel Frühgeborene und Kinder mit Lungen-Vorerkrankungen.



Mehrere Kinderärzteverbände hatten kürzlich in einem Brandbrief an die Gesundheitssenatorin vor "unverantwortbaren Zuständen" in den Kinderarztpraxen sowie in den Krankenhäusern gewarnt. Schon jetzt gebe es Tage, "in denen in keiner der Berliner Kinderkliniken mehr ein freies Bett zu finden ist und Eltern für ihr Neugeborenes keine/n Kinder- und Jugendarzt/-ärztin finden." Wegen der schlechten Versorgungslage kämen Kinder in Berlin schon jetzt zu Schaden, immer häufiger müssten sie nach Brandenburg verlegt werden.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 5. Dezember 2022, 19:30 Uhr