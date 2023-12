Sozialkaufhäuser in Vorweihnachtszeit - Worauf es beim Spenden ankommt

Di 19.12.23 | 14:11 Uhr

Während die einen zu viel Zeug zu Hause haben, fehlt es anderen in der Energiekrise und Inflation an Geld für Weihnachtsgeschenke. In Sozialkaufhäusern kommen beide Seiten zusammen. Welche Spenden wo gewünscht sind, erfahren Sie hier.

Dieser Beitrag wurde im Dezember 2022 erstmals veröffentlicht.

Kleidung, Gesellschaftsspiele, Deko, alte Handys: Wovon die einen zu viel haben, haben die anderen zu wenig. Viele Sachen, die zu Hause rumliegen, sind zwar gebraucht, aber in einem top Zustand. Zu schade zum Wegwerfen also. Wer in der Vorweihnachtszeit eine gute Tat vollbringen will, kann das Aussortierte in Sozialkaufhäuser oder Kleiderkammern geben. Aber auch Geldspenden sind gerne gesehen, zum Beispiel bei Hilfsorganisationen wie Frauenhäusern.

Welche Spenden sind besonders in der Vorweihnachtszeit gerne gesehen? Alles, was sich gut verschenken lässt, ist gerne gesehen. Dazu gehört Spielzeug für Kinder, Gesellschaftsspiele, Bücher, Küchengeräte und weihnachtliche Deko-Artikel. Besonders beliebt sind Smartphones, Tablets und Computer. Auf was sollten Spendenwillige in Berlin achten? Alle Spenden sollten in einem guten Zustand sein. Gebraucht, aber nicht schmuddelig. Bereits benutzt, aber sauber. Gerne getragen, aber nicht abgenutzt. "Also grundsätzlich alles, was noch brauchfähig ist, was Sie selbst noch nutzen würden, können wir auch nutzen", fasst Stefan Valentin vom Sozialkaufhaus Rabauke e.V. in Berlin-Reinickendorf zusammen. Kleidung sollte zudem nicht aus der Zeit gefallen sein. Außerdem ist es sinnvoll, sich vor einer Sachspende zu informieren, was aktuell gebraucht wird und wie die Öffnungszeiten der Annahmestellen und Kleiderkammern sind. Teilweise schließen die Annahmestellen auch zwischen den Jahren.

Gibt es Dinge, die nicht gespendet werden sollten? Wenn die Spende nicht gerade an die Tafel geht, machen Lebensmittelspenden wenig Sinn. Es sei denn, die Organisation ruft explizit dazu auf. Es gibt Kirchengemeinden, die Nachtcafes für obdachlose Menschen öffnen und dann um Kaffee, Tee, Zucker, haltbare Kekse oder Konserven bitten. Mit Lebensmittelspenden ist aber immer eine große Logistik verbunden. Und es sollten nur Lebensmittel abgegeben werden, die noch ein ausreichend langes Haltbarkeitsdatum haben.



Was wird immer gebraucht? Je nach Unternehmen können das unterschiedliche Spenden sein. Bei der Caritas werden zum Beispiel im Winter vor allem warme Kleidung und gereinigte Schuhe gebraucht. Auch warme (neu gekaufte) Unterwäsche und Socken für Männer seien willkommen. Im Monat kämen zur Caritas etwa 1.600 Menschen, sagt die Berliner Sprecherin Christina Kölpin. "Unsere Kleiderkammern brauchen auch Bettwäsche, Geschirr, Besteck, Gläser und andere Küchenutensilien." Auch immer gebraucht: Ein offenes Ohr. Eine Spende kann auch ein Ehrenamt sein und die Zeit, die man mit Menschen verbringt. Ob bei der Tafel, in der Obdachlosen- oder Geflüchtetenhilfe - Menschen, die anpacken oder sich den Bedürftigen zuwenden.

Ich möchte Geld spenden. Was sollte ich dabei beachten? Wenn man für die Spende eine Zuwendungsbestätigung, also eine Spendenquittung wünscht, dann muss man dafür seine Adresse hinterlegen. Bis 300 Euro reicht dem Finanzamt auch der Kontoauszug, wenn man eine Spende geltend machen möchte. Wichtig ist auch zu überprüfen, ob ich der Organisation vertrauen kann. Ist die Organisation als gemeinnützig anerkannt und darf überhaupt Spenden annehmen und diese auch quittieren?



Aber auch die Organisationen müssen beachten, dass sie den Willen der spendenden Person beachten. "Wenn z.B. ein Geldbetrag für die Arbeit im Frauenhaus gespendet wurde, dann darf dieser nicht für Hospize eingesetzt werden", sagt Caritas-Sprecherin Kölpin.



Wo kann ich welche Spenden abgeben? In Berlin gibt es rund 20 Sozialkaufhäuser, mehrere Kleiderkammern und private Tauschbörsen. Einen guten Überblick über Vereine und Organisationen, die Spenden annehmen, gibt es hier: Wohin damit?

Ich habe wenig Geld, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Was muss ich als Käufer in Sozialkaufhäusern beachten? Die Angebote der Sozialkaufhäuser sind unterschiedlich. Einige bieten nur Möbel an, andere haben ein Vollsortiment. Bei einigen kann ich die Waren günstiger kaufen, bei anderen erhalte ich die Waren gegen eine Spende. Sozialkaufhäuser richten sich an Menschen mit geringerem Einkommen, die sich die Ware zum Normalpreis oft nicht leisten können. Daher braucht man in einigen Sozialkaufhäusern einen Einkommensnachweis oder Berechtigungsschein, wie zum Beispiel einen Sozialhilfe-, BAfÖG-, oder Arbeitslosengeld II-Bescheid. Man sollte sich vor dem Besuch informieren, welches Sozialkaufhaus diesen Nachweis verlangt.

Wie hoch ist in Berlin die Spendenbereitschaft? "Unbegründet war die Befürchtung, dass die Spender:innen nach dem großartigen Einsatz für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine an Weihnachten für Themen wie Obdachlosigkeit weniger Geld zu Verfügung haben", so Kölpin im Dezmeber 2022. Doch viele Spenden erscheinen nicht zielgruppenorientiert, kritisieren Helferinnen und Helfer der Vereine immer wieder. Deshalb ist es so wichtig, zuvor nachzufragen.

