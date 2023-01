Warum beim U2-Pendelverkehr am Alex keine schnelle Lösung in Sicht ist

Das französische, börsennotierte Immobilienunternehmen Covivio will dort ein Hochhaus bauen und 2026 fertigstellen. Die Baugrube für das Gebäude wurde in direkter Nähe zu den Gleisen der U2 ausgehoben. Die BVG überwachte den Bereich und stellte den Schaden bereits vergangenes Jahr fest . Aus Sicherheitsgründen entschied sie im Oktober, die U2 nur noch auf einem Gleis fahren zu lassen.

Grund für die Sperrung der zweiten Gleise ist die ungewollte Absenkung des Tunnels um 3,5 Zentimeter - er hat sich also regelrecht bewegt. Ursache dafür sind dem Senat zufolge Bauarbeiten am Alexanderplatz.

Kein Ende bei U2-Sperrung am Alexanderplatz in Sicht

Bezüglich der Instandsetzung ist geplant, dass die Stützwand an der Baugrube, die für das künftige Hochhaus ausgehoben wurde und an den U2-Tunnel angrenzt, stabilisert werden muss. Offenbar gab diese teils nach oder verformte sich - mit Auswirkungen auf den U-Bahnhof.

Das französische Immobilienunternehmen gab Anfang Januar auf rbb-Anfrage an, bereits vor Weihnachten alle Dokumente an die Senatsverwaltung übergeben zu haben. Bezüglich der geplanten Anhebung des Tunnels seien "noch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen an der Tunnelsohle erforderlich", erklärte eine Sprecherin.

Offensichtlich gibt es Verbesserungsbedarf: An diesem Mittwoch wurden Vertreter des Immobilienunternehmens zu einem Gespräch eingeladen, damit die Sache beschleunigt wird. An dem Treffen werden neben der Verkehrsverwaltung auch die von der Sperrung betroffene BVG und der Baustadtrat von Mitte, Ephraim Gothe (SPD), teilnehmen.

Den bisherigen Aussagen des Senats, der BVG und Covivio zufolge herrscht zumindest Konsens über die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um die Tunnelröhre instand zu bringen (siehe oben).



Wie die Berliner Zeitung aber berichtete [berliner-zeitung.de], halten "Experten es für möglich", dass eine Variante zur Behebung der Schäden am U-Bahnhof Alexanderplatz darin bestünde, den Tunnel neu zu bauen. Die BVG teilte dazu auf Nachfrage von rbb|24 mit: "Wilden und noch dazu anonymen Spekulationen, der Tunnel müsse komplett neu gebaut werden, erteilen wir eine deutliche Absage."

Der Berliner Fahrgastverband IGEB kritisiert dennoch den Senat, nicht konsequent genug zu handeln. "Am Alexanderplatz ist kein Ende der für die Fahrgäste unerträglichen Situation in Sicht. Seit über einem Vierteljahr wird gestritten, wer was wann an wen an Dokumenten übergeben hat und wer für welche Entscheidung zuständig ist. Damit ist noch immer kein Beginn der Reparatur, geschweige denn ein Datum der Wiederinbetriebnahme erkennbar", erklärte der Verband.

Er schlägt vor, dem französischen Immobilienunternehmen eine konkrete Deadline zu setzen - inklusive Datum zum Sanierungsabschluss. Nach Ablauf der Frist solle die BVG auf Kosten von Covivio die Sanierung umsetzen - in dem Fall müsste Berlin also die Finanzierung vorschießen und auch die Planung der komplexen Instandsetzung übernehmen.