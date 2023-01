Werner (Das Original) Mittwoch, 04.01.2023 | 10:53 Uhr

Hauptsache, die Bauarbeiten für das Großprojekt am Hermannplatz werden möglichst schnell begonnen, damit die dortigen Tunnel von U7 und U8 rechtzeitig zur Wiederinbetriebnahme der U2 absacken und auf unbestimmte Zeit gesperrt werden können.



Im Ernst: es ist doch der reinste Hohn, wie hier eine der Hauptverkehrsadern der Stadt nur deshalb dauerhaft dicht ist, weil die Baubehörden Investoren-Interessen befriedigen wollten und wollen. Aber die BVG bekommt ja für jeden Tag dieser unplanmäßigen Sperrung ein paar tausend Euro vom Bauherren, also können wir Fahrgäste uns nicht beschweren.



Und was ist denn dran an den Meldungen aus anderen Medien, wonach bei der U2-Sperrung der Ball zurzeit beim Bezirk Mitte liegt, weil die nötigen Genehmigungen für die Reparaturarbeiten am Alex nicht erteilt werden?