Klimaaktivisten haben sich am Donnerstagmorgen erneut auf Berliner Straßen festgeklebt. Zwei Autofahrer respektierten die Blockade nicht und schoben die Aktivisten zur Seite, wie ein Video zeigt. Die Polizei stellte in beiden Fällen Strafanzeige.

Zwei Autofahrer haben am Donnerstagmorgen in Berlin eine Blockade von Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" durchbrochen, indem sie auf die Demonstrierenden zugefahren sind.



Auf einem Video, das die Aktivisten über Twitter veröffentlichten, ist zu sehen, wie zwei Autos auf die auf der Fahrbahn stehenden Demonstranten zufahren, kurz abbremsen, aber langsam weiterfahren, bis die Aktivisten zur Seite weichen. Daraufhin fahren beide Autos durch. Polizeisprecherin Fiona Konrad sagte rbb|24 auf Nachfrage, es sei "authentisch", dass sich dieser Vorgang am Donnerstagmorgen vor Eintreffen der Polizei am Ende der Autobahn A103/ Abfahrt Sachsendamm so ereignet hat.