Gut drei Wochen nach Abschalten der Internetverbindungen wegen einer drohenden Cyberattacke sollen die Dienstleistungen der Potsdamer Stadtverwaltung vom kommenden Montag an schrittweise wieder hochgefahren werden. Dabei hätten die Bürgerdienstleistungen Priorität, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Donnerstag. "Vor allem die An- und Ummeldung von Fahrzeugen soll so schnell wie möglich wieder funktionieren, ebenso die Wohngeldstelle."

Für die Wohngeldstelle habe das Ministerium für Infrastruktur den Mitarbeitern bis zu zehn Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, um die Anträge zu bearbeiten. Auch beim Standesamt sei es für die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen gelungen, mit umliegenden Kommunen zusammenzuarbeiten.