Beim Brand in einem Treppenhaus im Berliner Stadtteil Französisch Buchholz hat die Feuerwehr 44 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Bewohner eines vierstöckigen Wohnhauses, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, waren am frühen Mittwochabend durch Feuer und Rauch eingeschlossen.



Verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten nach ersten Angaben zwei Personen. 20 weitere wurden vor Ort von Notärzten untersucht, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. Dabei sei es um mögliche Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen gegangen.



Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften zu dem Brand im Ortsteil Französisch Buchholz ausgerückt, wie sie auf Twitter mitteilte. Beim Eintreffen hätte eine Vielzahl von Menschen an den Fenstern gestanden und um Hilfe gerufen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.