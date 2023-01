Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Berlin-Neukölln sind am Mittwoch zwei Jugendliche festgenommen worden. Die beiden sollen am Vormittag den Laden in der Karl-Marx-Straße betreten und auf einen 64-Jährigen Mitarbeiter eingeschlagen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Der Mitarbeiter soll daraufhin aus dem Geschäft geflohen sein und versucht haben, die Eingangstür zuzuhalten. Währenddessen zerstörten die Jugendlichen eine Vitrine und entnahmen Goldschmuck. Beiden gelang daraufhin mit Beute die Flucht.