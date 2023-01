Do 12.01.23 | 16:05 Uhr

Die Ankündigung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, die Trägerschaft des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs zu übernehmen, sorgt für Streit. Der Zentralrat der Juden in Deutschland teilte am Donnerstag mit, er sei erstaunt "über diesen Deal".

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie die Trägerschaft der Potsdamer Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg übernimmt. Alle Anteile des als gemeinnützige GmbH firmierenden Kollegs für die Ausbildung liberaler Rabbiner seien übernommen worden.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, bezeichnete die Arbeit des Abraham-Geiger-Kollegs als unverzichtbar für den Fortbestand des liberalen Judentums in Deutschland. Vor allem die Jüdische Gemeinde zu Berlin habe von der Rabbinerausbildung profitiert, begründete er die Entscheidung. Ziel sei, das Abraham-Geiger-Kolleg in ruhiges Fahrwasser zu bringen und den Studierenden den Weg zu ebnen, ihre Ausbildung in einer stabilen Struktur fortzuführen.

Nach Ansicht des Zentralrats hingegen würde die Übernahme das Vorhaben, die liberale und konservative Rabbinerausbildung für die Zukunft zu sichern, keinen Schritt weiterbringen. Der Zentralrat der Juden stellt jetzt die weitere Finanzierung infrage. "Ob die Rabbinerausbildung in Potsdam unter diesen Umständen überhaupt vom Zentralrat weiter gefördert werden kann, wird rechtlich zu prüfen sein", heißt es in einer Pressemitteilung. "Die nun gegebene Trägerstruktur ist in jedem Fall ungeeignet." Parallel werde bereits eine trag- und förderfähige Struktur für die Rabbinerausbildung im Auftrag der Zuwendungsgeber entwickelt.