Weiter Glätte in der Region - mehrere Unfälle im Süden Brandenburgs

Do 19.01.23 | 09:52 Uhr

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich weiterhin auf eisige Temperaturen und Glätte einstellen. Schneien soll es allerdings nur leicht und vereinzelt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Ein Sprecher der Polizei sagte dem rbb, im Süden Brandenburgs gebe es zahlreiche Blechschäden. Auch am Mittwoch hatte es den Angaben zufolge mehrfach Unfälle wegen Schnee und Glätte gegeben. Bei Lieberose (Dahme-Spreewald) soll am Donnerstagvormittag ein Autokran geborgen werden. Das 60 Tonnen schwere Fahrzeug war am Mittwoch umgestürzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Seit Mittwochabend werden außerdem zahlreiche Stromausfälle in Südbrandenburg gemeldet. Grund dafür sind unter anderem durch Schnee abgeknickte Äste und Baumkronen, die auf Oberleitungen gestürzt sind. Betroffen sind vor allem die Orte Großräschen, Altdöbern (Oberspreewald-Lausitz) und Welzow (Spree-Neiße).