Sanierung von U6-Brücke in Reinickendorf führt zu Einschränkungen

Do 23.02.23 | 07:45 Uhr

Autofahrer müssen im Bereich der Seidelstraße in Berlin-Reinickendorf ab Donnerstag mit Einschränkungen rechnen.

Grund dafür sind Erneuerungsarbeiten an einer Brücke der U6, die über die Seidelstraße führt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Seit 7:00 Uhr sind Zu- und Abfahrt der Autobahn 111 an der Seidelstraße voll gesperrt.