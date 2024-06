Explosionsgefahr an Schule in Prenzlauer Berg gebannt

Die Explosiongefahr in einer Schule in Berlin-Prenzlauer Berg ist gebannt.

Der Schulleiter des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, Daniel Schmöcker, sagte dem rbb, dass der Sperrkreis wieder aufgehoben wurde.

In einem Chemieraum war ein gefährlicher Stoff gefunden worden. Ein Expertenteam des Landeskriminalamts hat den Stoff untersucht und kontrolliert gesprengt. Um was für eine Substanz es sich handelt, ist noch unklar. Der Schulleiter verwies auf eine Mitteilung der Senatsverwaltung am Nachmittag.

Um die Schule war am Morgen ein Sperrkreis von 100 Metern eingerichtet worden. Für Schüler und Lehrer gab es eine Sammelstelle in der Dunckerstraße Ecke Stargarderstraße. Anwohner mussten ihre Wohnungen nicht verlassen. Auch die nahegelegene S-Bahn konnte ungehindert fahren.