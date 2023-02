Am Brandenburger Tor wird heute an die Opfer des Erdbebens erinnert

Am Brandenburger Tor in Berlin soll am Samstagmittag der Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien gedacht werden. Aufgerufen zu der Veranstaltung hat Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Der Berliner Polizei zufolge sind 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Durch das Erdbeben am vergangenen Montag im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind nach aktuellen offiziellen Angaben mehr als 24.000 Menschen gestorben; Tausende Menschen sind obdachlos. [tagesschau.de]

Im rbb sagte Özdemir, viele Menschen in Deutschland hätten Verwandte und Angehörige in der Region. Es fehle aber ein Ort, wo gemeinsam Schmerz und Trauer ausgedrückt werden könnten. Daraus sei die Idee entstanden, zum Brandenburger Tor zu gehen, sagte Özdemir Radioeins vom rbb. "Bei allem Leid ist es eine Gelegenheit zusammenzurücken."

In den Schulen Berlins soll am Dienstag zudem mit einer Schweigeminute an die Opfer der Erdbeben gedacht werden. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat zur Gedenkminute am Dienstag um 11 Uhr aufgerufen, hieß es am Freitag aus der Bildungsverwaltung.

"Gerade zwischen Deutschland, insbesondere Berlin, und der Türkei gibt es viele familiäre und freundschaftliche Verbindungen", hieß es in einem Schreiben Busses an die Schulleiterinnen und Schulleiter vom Freitag. "Auch aus Syrien sind in den vergangenen Jahren viele Menschen zu uns gekommen, die nun in Angst und Sorge sind." Die Schweigeminute soll ein Zeichen der Verbundenheit sein.